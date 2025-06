Fahrzeuge mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert

Nr. 1756

In Heiligensee bemerkte ein Mann gestern Vormittag mehrere beschmierte Fahrzeuge und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten gegen 10:15 Uhr im Elchdamm und Wesselburer Weg insgesamt 18 Kraftfahrzeuge fest, an denen teils unleserliche Graffitis in schwarzer Farbe aufgebracht waren. Auf vier der Fahrzeuge hatten Unbekannte verfassungswidrige Inhalte hinterlassen, darunter den Schriftzug NSDAP sowie Hakenkreuze. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.