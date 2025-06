Gegenseitig mit Glasflaschen und Stühlen beworfen

Nr. 1754

Mehrere Männer beteiligten sich gestern Nachmittag in Neukölln an einer Auseinandersetzung. Polizeibeamte stellten gegen 17:40 Uhr im Rahmen ihrer Streifenfahrt fest, dass sich bis zu acht Männer vor einer Bar an der Sonnenallee auseinandersetzten und sich dazu mit Stühlen und Flaschen bewarfen. Als sich die Einsatzkräfte näherten und dazu aufforderten, die Handlungen einzustellen, flüchteten, bis auf fünf Männer im Alter von 25, 30, 33, 37 und 38 Jahren, alle Beteiligten vom Tatort. Drei dieser fünf Beteiligten wiesen oberflächliche Verletzungen auf, die von alarmierten Rettungskräften behandelt wurden. Den 30-Jährigen brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Polizeibeamte brachten den 37-Jährigen zur Durchführung einer angeordneten Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Alle Beteiligten wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen später wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zum Hintergrund der Auseinandersetzung, führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).