Ein Fahrzeug ausgebrannt, zwei weitere beschädigt

Nr. 1753

In Alt-Hohenschönhausen wurden in der vergangenen Nacht ein Transporter und zwei Autos durch Feuer beschädigt. Ein Zeuge hatte gegen 1:10 Uhr auf einem Großraumparkplatz in der Altenhofer Straße einen brennenden Kastenwagen der Marke VW bemerkt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Transporter löschen, ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Zwei in der Nähe stehende Pkw, ebenfalls VW-Fahrzeuge, wurden durch die Hitze des brennenden Transporters beschädigt. Die Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.