Angriff mit rassistischem Hintergrund

Nr. 1752

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau in Schöneberg rassistisch beleidigt und angegriffen. Die 39-Jährige gab an, gegen 23 Uhr an der Kreuzung Grazer Damm/Prellerweg ihren sogenannten Food-Truck entladen zu haben, als ein 18- und ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter neben ihr anhielten und sie rassistisch beleidigten. Der 19-Jährige habe in ihre Richtung gespuckt, aber nicht getroffen. Außerdem habe er gegen ihren Oberschenkel getreten. Anschließend seien die beiden zunächst geflüchtet, kurz danach jedoch wiedergekommen. Inzwischen alarmierte Einsatzkräfte trafen das Duo am Ort an und nahmen den Sachverhalt auf. Die beiden Tatverdächtigen baten die 39-Jährige im Beisein der Einsatzkräfte um Entschuldigung. Eine Strafanzeige stellte sie jedoch trotzdem; der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.