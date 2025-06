Kind angefahren und geflüchtet – Polizei Berlin sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 1755

Mit der Bitte um Mithilfe sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntagnachmittag, den 29. Juni 2025 einen Verkehrsunfall im Ortsteil Gesundbrunnen beobachtet haben. Gegen 16:30 Uhr fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand der bislang unbekannter Taxifahrer den fast zweijährigen Jungen auf dem Fußgängerüberweg der Schönwalder Straßenbrücke an und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Angaben zum Unfallauto und dessen Fahrer machen?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in 13156 Berlin-Niederschönhausen unter der Telefonnummer (030) 4664-172330 und per E-Mail entgegen. Ebenso können Sie Hinweise an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Erstmeldung Nr. 1751 vom 30. Juni 2025: Taxifahrer fährt Kind an

Bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen wurde gestern Nachmittag ein Kleinkind verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat das fast zweijährige Kind in Begleitung seiner Mutter gegen 16:30 Uhr einen markierten Fußgängerüberweg der Schönwalder Straßenbrücke. Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Taxifahrer auf der Schönwalder Straße in Richtung Neue Hochstraße. Auf dem Fußgängerüberweg fuhr er das Kind an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Junge erlitt einen Beinbruch und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.