Jugendliches Räubertrio gesucht - Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Nr. 1750

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Sie stehen im Verdacht, am Samstag, den 21. Dezember 2024, gegen 3:20 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Schlesisches Tor in Kreuzberg einen 32-Jährigen durch Vorzeigen einer Schusswaffe bedroht und Bargeld von ihm gefordert zu haben. Mittels körperlicher Gewalt erlangten sie schließlich eine Packung Halsbonbons, bevor sich der 32-Jährige losreißen und fliehen konnte.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

circa 15 bis 18 Jahre alt

circa 175 bis 180 cm groß

schlanke Figur

kurzes helles Haar

blasse Haut

graue Jeanshose mit Löchern, dunkle Bomberjacke mit Rückenaufschrift „established 1992“, darunter helle Oberbekleidung mit Kapuze, beiges Basecap, dunkle Sportschuhe

sprach Hochdeutsch

Schusswaffe im Hosenbund

circa 15 bis 18 Jahre alt

circa 170 bis 175 cm groß

schlanke Figur

kurzes dunkles Haar

graue Jeanshose, dunkler Parka mit heller Fellkapuze, beige-schwarz gemustertes Basecap, dunkle Sportschuhe

sprach Hochdeutsch

circa 15 bis 18 Jahre alt

circa 180 bis 185 cm groß

schlanke Figur

dichtes dunkles lockiges Haar

blaue Jeanshose, dunkler Parka mit heller Fellkapuze und Logo auf dem linken Oberarm, darunter heller Strickpullover, vermutlich dunkle Mütze unter der Kapuze, dunkle Sportschuhe

sprach Hochdeutsch

Wer erkennt die Abgebildeten und weiß, wo sie wohnen oder sich aufhalten?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt das Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-574200 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-571100 entgegen. Auch per E-Mail an dir5k42@polizei.berlin.de können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.