Jugendlicher nach Auseinandersetzung im Krankenhaus

Nr. 1748

Bei einer Auseinandersetzung wurde gestern Abend in Köpenick ein Jugendlicher verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 16-Jährige mit mehreren anderen Personen hinter einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße aufgehalten haben. Dort soll er mit einem bislang Unbekannten aus einer sieben- bis zehnköpfigen Jugendgruppe in Streit geraten sein und diesem mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Daraufhin soll die Situation eskaliert sein: Mehrere Personen aus der Jugendgruppe sollen nun ihrerseits auf den 16-Jährigen eingeschlagen und erst von ihm abgelassen haben, als ein Zeuge ankündigte, das Geschehen filmen zu wollen. Alarmierten Rettungskräften brachten den Jugendlichen zur stationären Behandlung seiner Verletzungen am Kopf, an der Wirbelsäule und an einem Arm in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).