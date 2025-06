Busfahrer fährt Radfahrerin an

Nr. 1747

Gestern Abend wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Alt-Treptow verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte gegen 18:10 Uhr ein 53 Jahre alter Busfahrer mit einem BVG-Bus an der Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park zum Rechtsabbiegen auf die Straße am Treptower Park an, als die 31 Jahre Radfahrerin bei Rot fahrend die Fußgängerfurt der Straße Am Treptower Park überquert haben soll. Noch bevor der Bus durch eine Gefahrenbremsung des Fahrers zum Stehen kam, geriet die Frau unter den Bus und erlitt multiple Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 31-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte Polizeidirektion 3 (Ost).