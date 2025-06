Autofahrer fährt Fußgänger an

Nr. 1746

Gestern Mittag verletzte ein Autofahrer in Oberschöneweide einen Fußgänger bei einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen befuhr ein 34–Jähriger gegen 12:15 Uhr mit einem Auto die Siemensstraße aus Richtung Stubenrauchbrücke. Im Bereich der Kreuzung Nalepastraße/Siemensstraße/Wilhelminenhofstraße bog er bei Grün rechts ab, wo der 26-jährige Fußgänger auf der Siemensstraße von links aus die Straße überquert haben soll. Hier fuhr der Autofahrer den Fußgänger an. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.