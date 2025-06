Türsteher verletzt

Nr. 1745

In der vergangenen Nacht wurde ein Türsteher eines Clubs in Mitte verletzt. Der 28-Jährige gab an, gegen 0:20 Uhr eine Glasflasche wahrgenommen zu haben, die vom Gehweg der Köpenicker Straße über die Grundstücksmauer auf das Clubgelände in Richtung der Türsteher geworfen worden war. Deshalb habe er sich zum Gehweg begeben, um nachzuschauen. Dort sei er unvermittelt in den oberen Rücken gestochen worden. Der mutmaßliche Angreifer konnte laut Zeugenaussagen in Richtung Michaelkirchstraße entkommen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 28-Jährigen zur stationären Behandlung seiner Stichverletzung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).