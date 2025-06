Schwerer Landfriedensbruch

Nr. 1743

Zu einem schweren Landfriedensbruch kam es gestern Abend in Pankow. Eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 14 bis 18 Jahren soll gegen 18:40 Uhr auf einer Bank im Bleichröderpark gesessen haben, als eine zehn- bis fünfzehnköpfige Personengruppe an sie herangetreten sein und sie angesprochen haben soll. Bereits zuvor soll die größere Gruppe lautstark im Park auf sich aufmerksam gemacht haben. Es soll zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen gekommen sein, die dann eskaliert sein soll. Dabei soll einer der Unbekannten eine PTB-Waffe gezogen und mehrmals Ladebewegungen gemacht haben. In einem unbemerkten Moment soll ihm eine Person die Pistole aus der Hand geschlagen haben, sodass diese im Gebüsch landete. Außerdem soll aus der größeren Gruppe heraus Reizstoff versprüht worden sein. Neben der fünfköpfigen Gruppe erlitten auch zwei unbeteiligte Parkbesucherinnen – eine 49-Jährige und ihre elfjährige Tochter – Augen- und Atemwegsreizungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die sieben Verletzten am Ort. Die größere Gruppe befand sich nicht mehr im Park, jedoch konnten die Einsatzkräfte die PTB-Waffe finden und sicherstellen. Aufgrund der Anzahl der eingesetzten Rettungswagen musste die Breite Straße in Richtung Berliner Straße zwischenzeitlich für den Straßenverkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).