Raubüberfall in einer Wohnung

Nr. 1742

Bislang noch unbekannte Tatverdächtige überfielen gestern Abend eine Frau in ihrer Wohnung in Hakenfelde. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die drei unbekannten Männer gegen 18:30 Uhr Zugang zur Wohnung der 34-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Parkstraße, überwältigten und fesselten sie. Anschließend stachen sie der Angegriffenen mehrmals in den Oberkörper und forderten Geld. Mit der Beute flüchteten sie anschließend aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).