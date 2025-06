Jugendlicher nach Schlägerei im Krankenhaus

Nr. 1740

Nach einer Schlägerei in Schöneberg musste ein Jugendlicher in der vergangenen Nacht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 14-Jährige geriet gegen 1 Uhr auf der Maaßenstraße mit einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen in einen Streit. Dabei wurde er durch eine Glasflasche derart am Kopf verletzt, dass er anschließend von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wie es zu der Verletzung kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Umstehende beobachteten die Auseinandersetzung und griffen zum Teil ein. Da alle drei Beteiligten alkoholisiert waren, mussten sie sich staatsanwaltlich angeordneten Blutentnahmen unterziehen. Während des Anlegens der Handfessel leistete der 20-Jährige Widerstand, beleidigte die Einsatzkräfte und bedrohte sie. Ein Polizeibeamter, den der 20-Jährige getreten hatte, erlitt eine leichte Verletzung im Gesicht, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.