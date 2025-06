Straßenverkehrsunfall mit Todesfolge

Nr. 1739

Gestern Nachmittag erlitt ein Ehepaar in Mariendorf durch einen Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen bog ein 20-Jähriger gegen 17:30 Uhr vom Standsteinweg nach rechts auf den Mariendorfer Damm ab. Gleichzeitig überquerte ein älteres Ehepaar im Einmündungsbereich die östliche Richtungsfahrbahn in Richtung Mittelstreifen. Trotz eingeleiteter Bremsung fuhr der 20-Jährige beide Eheleute an, die dadurch auf die Fahrbahn stürzten und erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden und brachten sie anschließend zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Beide verstarben in den gestrigen Abendstunden an den erlittenen Verletzungen. Angehörige konnten bisher noch nicht verständig werden. Ein Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen am Ort. Ein Spezialist des Kriminaltechnischen Institutes führte die Vermessung der Spuren und des Unfallortes durch. Ebenfalls erschien ein Unfallgutachter am Ort. Die Ermittler des Verkehrsunfallkommandos stellten den Wagen des 20-Jährigen zur Spuren- und Beweissicherung sicher. Er selbst wurde nach rechtlicher Belehrung später aus den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Familie entlassen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die östliche Richtungsfahrbahn des Mariendorfer Dammes zwischen der Marienfelder Chaussee und dem Sandsteinweg bis 21:10 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.