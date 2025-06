Versuchtes Tötungsdelikt in Lokal - Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1738

Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Polizei wurden gegen 15:40 Uhr in die Herzbergstraße in Lichtenberg gerufen. Dort soll es in einem Lokal zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge ein 39-Jähriger mutmaßlich durch einen Schuss verletzt wurde. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte noch am Ort aufgefunden werden. Der 39-jährige Geschädigte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige ist bislang flüchtig. Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und zu den Hintergründen der Tat, dauern an.