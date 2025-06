Verletzten Sozius am Ort zurückgelassen

Nr. 1737

Durch eine Kollision mit einem Bus erlitten gestern Nachmittag zwei Soziusse Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 16:30 Uhr ein 50-jähriger Fahrer eines Busses der BVG mit dem selbigen auf der Fritz-Erler-Allee in Richtung Rudow unterwegs. An der Kreuzung Fritz-Erler-Allee Ecke Lipschitzallee musste er verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der 50-Jährige mit dem Bus wieder an. Gleichzeitig fuhr von rechts aus der Lipschitzallee, trotz roter Ampel, ein Fahrer eines Kleinkraftrades mit zwei Soziussen in den Kreuzungsbereich hinein. Der 50-Jährige leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Kradfahrer und ein Sozius flüchteten anschließend zu Fuß vom Unfallort. Den zweiten Sozius, 14 Jahre alt, ließen sie verletzt am Ort zurück. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Später erschien der weitere Sozius, 16 Jahre alt, mit seinem Vater ebenfalls im Krankenhaus. Auch er hatte Verletzungen erlitten, die einen stationären Aufenthalt bedingten. Weitere Ermittlungen brachten zu Tage, dass das Kleinkraftrad gestohlen worden war. Die Ermittlungen, insbesondere zum weiterhin unbekannten Fahrer des Kleinkraftkrades sowie zum Diebstahl des selbigen, dauern an. (mh)