Mehrere Jugendliche schlagen und treten einen Einzelnen

Nr. 1736

Sechs Jugendliche schlugen und traten vorgestern Nachmittag auf einen anderen Jugendlichen in Marzahn ein. Die Mutter des Angegriffenen erstattete gestern eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und teilte in diesem Zusammenhang mit, dass sich ihr 15-jähriger Sohn am 25. Juni gegen 17:20 Uhr auf einem Skaterpark an der Wuhletalstraße aufgehalten hatte. Dabei geriet er mit zwei weiteren Jugendlichen in ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der beiden Jugendlichen den 15-Jährigen fragte, ob er sich schlagen wolle. Dieser verneinte, woraufhin die beiden Kontrahenten den Park verließen. Kurze Zeit später kehrten sie jedoch mit vier weiteren vermutlich Jugendlichen zurück. Aus diesem Sextett heraus griff einer den 15-Jährigen sogleich mit einem Faustschlag an und streckte ihn zu Boden. Danach schlugen und traten alle sechs Tatverdächtigen gemeinschaftlich auf den 15-Jährigen ein und flüchteten anschließend vom Tatort. Der Angegriffene erlitt Kopfverletzungen und begab sich in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).