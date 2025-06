Autofahrer fuhr Frau an – Frau verstarb am Unfallort

Nr. 1734

Gestern Nachmittag fuhr ein Autofahrer in Oberschöneweide eine Fußgängerin an, die daraufhin noch am Unfallort verstarb. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 33-Jähriger gegen 15:15 Uhr mit einem Auto auf der Straße An der Wuhlheide in Fahrtrichtung Ostendstraße unterwegs. Dabei soll er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit einem 55-Jährigen eingegangen sein. Zwischen der Straße zum FEZ und der Nixenstraße wollte eine 65-Jährige die Straße im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in Laufrichtung FEZ überqueren und soll dabei von dem 33-Jährigen mit erheblicher Geschwindigkeit angefahren worden sein, so dass sie über 30 Meter durch die Luft geschleudert wurde und anschließend auf dem Boden zum Liegen kam. Alarmierte Einsatzkräfte versuchten die Frau zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Sie verstarb am Unfallort. Das Auto sowie der Führerschein des 33-Jährigen wurden beschlagnahmt. Der Unfallort blieb für die Unfallaufnahme bis kurz vor 20 Uhr in Fahrtrichtung Treskowallee gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.