Nach Streit in den Fuß geschossen

Nr. 1733

In der vergangenen Nacht eskalierte ein Streit in Gesundbrunnen. Gegen 23 Uhr soll ein Konflikt zwischen einem 28-Jährigen und drei ihm flüchtig Bekannten in der Drontheimer Straße entfacht sein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand zog einer der Personen eine vermeintlich scharfe Schusswaffe und schoss dem 28-Jährigen in den Fuß. Ein Passant, der wenig später auf den am Boden liegenden Verletzten aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angeschossenen mit einer blutenden Verletzung am Fuß in ein Krankenhaus. Dort wurde er zur stationären Behandlung seiner Schussverletzung aufgenommen und operiert. Das Trio konnte weder am Tatort noch im Nahbereich festgestellt werden. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Fahndung nach dem Täter.