Verletzte Frau nach Wohnungsbrand

Nr. 1732

In der vergangenen Nacht kam es in Friedrichshain zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine Frau verletzt wurde. Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mollstraße gerufen. Bei den Löscharbeiten fanden die Brandbekämpfer in der betroffenen Wohnung eine leblose Frau, offenbar die 45-jährige Wohnungsbewohnerin. Die Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste vor Ort von alarmierten Rettungskräften reanimiert werden. Anschließend kam sie für eine intensivmedizinische Betreuung in ein Krankenhaus. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen. Durch das Feuer wurden wesentliche Bestandteile der Wohnung zerstört. Während der Löscharbeiten kam es in der Mollstraße Ecke Büschingstraße in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:15 Uhr zu Absperrmaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.