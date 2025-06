Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nr. 1731

Kräfte des Polizeiabschnitts 31 nahmen in der vergangenen Nacht im Rahmen eines vom Polizeiabschnitt 34 geführten Verbundeinsatzes zur Bekämpfung und Verhinderung von Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen einen mutmaßlichen Brandstifter in Alt-Hohenschönhausen fest. Mehrere Zeugen hatten kurz vor 23 Uhr in der Marzahner Straße einen Mann beobachtet, der an einem Land Rover hantierte. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Brand. Die Zeugen riefen die Feuerwehr und begannen, selbst zu löschen, nachdem sie gesehen hatten, dass der Unbekannte mit einem Fahrrad vom Tatort weggefahren war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen. Die Besatzung eines Funkwagens des Abschnitts 31 nahm im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsabsuche einen 25-Jährigen als Tatverdächtigen fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie Handschuhe, die nach Benzin rochen sowie ein Feuerzeug. Sie stellten alles sicher. Die Zeugen der Brandstiftung erkannten den Mann wieder. Er kam zur Feststellung seiner Identität in ein Polizeigewahrsam und wurde für ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts eingeliefert, das mit den weiteren Ermittlungen betraut ist. Der 25-Jährige soll heute einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.