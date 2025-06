Mann überfallen und verletzt

Nr. 1730

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Neukölln eine Stich- und mehrere Schnittverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand alarmierten Bewohner der Lahnstraße gegen 2:15 Uhr Polizei und Feuerwehr, nachdem sie auf dem Gehweg von einem verletzten 30-Jährigen um Hilfe gebeten worden waren. Dieser soll nach eigenen Angaben in der Nähe von fünf bis sechs Personen angegriffen worden sein und die Personen hätten ihm Portemonnaie und Geld abgenommen. Die Rettungskräfte stellten bei ihm eine Stich- und mehrere Schnittverletzungen fest. Er kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.