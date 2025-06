Junge Frau fremdenfeindlich beleidigt und getreten

Nr. 1729

Gestern Abend soll es in Hellersdorf zu einer Körperverletzung und Beleidigung mit fremdenfeindlichen Hintergrund gekommen sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 18-Jähriger gegen 19 Uhr auf dem Vorplatz des U-Bahnhofs Cottbusser Platz eine gleichaltrige Frau zunächst fremdenfeindlich beleidigt haben. Danach soll er noch versucht haben, der jungen Frau das Kopftuch herunterzureißen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend soll er ihr gegen die Beine getreten haben. Die 18-Jährige soll ihn ebenfalls beleidigt und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Ein Messer wurde bei ihr nicht gefunden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.