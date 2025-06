Zebrastreifen auf Fahrbahn gemalt

Nr. 1728

Mehrere Personen bemalten in der vergangenen Nacht eine Fahrbahn in Gesundbrunnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten drei Personen gegen 1:30 Uhr mit weißer Farbe einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn der Neuen Hochstraße. Auch ein selbstgemaltes Schild aus Pappe, das auf einen Zebrastreifen hindeutet, brachten die drei an einem Mast an. Eine Genehmigung dazu lag nicht vor. Beim Eintreffen von Einsatzkräften flüchteten die Personen. Die Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und stoppten die drei tatverdächtigen Personen im Alter von 20 und zweimal 24 Jahren. Nach einer Personalienfeststellung wurden alle Personen entlassen. Die Einsatzkräfte stellten eine Sprühdose, das angebrachte Schild sowie ein weiteres selbstgemaltes Verkehrsschild, das im Gebüsch lag, sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.