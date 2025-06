Radfahrer stößt mit Joggerin zusammen

Nr. 1727

Gestern Abend fuhr in Lankwitz ein Radfahrer eine Joggerin an. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll eine 53-jährige Frau gegen 18 Uhr in der Leonorenstraße aus Richtung Siemensstraße kommend auf dem Gehweg gejoggt sein. Als sie die Straße zwischen geparkten Autos passieren wollte, wurde sie beim Überqueren der Fahrbahn von dem von links kommenden Radfahrer, der die Leonorenstraße in Richtung Siemensstraße befahren habe, angefahren. Der 51-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht und mehrere Hautabschürfungen an den Armen. Die Joggerin erlitt Verletzungen am Kopf und Schmerzen am Knie. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in Krankenhäuser, wobei die 53-Jährige ambulant behandelt und der 51-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.