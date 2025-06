Sexuelle Belästigung in der U-Bahn - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 1726

Mit der Veröffentlichung von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera bittet das Landeskriminalamt Berlin um Hilfe bei der Identifizierung eines derzeit noch unbekannten Mannes. Er soll am Freitag, den 22. November 2024, zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr in einer U-Bahn der Linie U7 in Richtung Rathaus Spandau zwischen den Stationen Bayerischer Platz und Konstanzer Straße ein zu dem Zeitpunkt elfjähriges Mädchen sexuell belästigt haben.

Wer erkennt den Unbekannten und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Fachdienststelle des Landeskriminalamts für Sexualdelikte zu Nachteil von Minderjährigen in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-913444 (Hinweistelefon) oder per E-Mail an LKA134@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.