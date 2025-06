Falscher Polizist festgenommen

Nr. 1725

Gestern Vormittag wurde in Mitte ein Mann festgenommen, der eine Seniorin um ihr Erspartes bringen wollte. Ein Unbekannter rief die alte Dame gegen 11:45 Uhr an und gab sich dabei als Polizeibeamter aus. Er gab an, dass in der Nachbarschaft derzeit eine erhöhte Kriminalität herrschen und die 85-Jährige das Haus nicht verlassen solle, denn auch sie könne zum Opfer der angeblichen Straftaten werden. Um dies zu verhindern, solle ihr Hab und Gut als Beweismittel von einem vermeintlichen Polizeibeamten fotografiert werden. Die Frau schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Als der Tatverdächtige an der Tür der Frau klopfte, nahmen die Einsatzkräfte ihn fest. Er wurde an ein Fachkommissariat für Betrugsdelikte des Landeskriminalamtes überstellt und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.