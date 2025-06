Frau mit Stichverletzung im Krankenhaus

Nr. 1724

In der vergangenen Nacht wurde in Schöneberg eine Frau nach erlittener Schnittverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 2:20 Uhr wurden eine Passantin und ein Passant am Eingangsbereich des S-Bahnhofs Yorckstraße (Großgörschenstraße) auf die verletzte Frau aufmerksam. Sie alarmierten einen Rettungswagen und wiesen vorbeifahrende Kräfte der 13. Einsatzhundertschaft auf die mutmaßlich Wohnungslose hin. Ein Einsatzsanitäter stellte eine Stichverletzung in ihrem Rückenbereich fest und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Dem Vernehmen nach hatte die 39-Jährige einen Schlag in ihren Rücken verspürt, während sie auf dem Gehweg schlief. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand bestehe keine Lebensgefahr. Während des Einsatzes wurden keine Täteranhalte bekannt. Derzeit ermittelt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen, insbesondere zur Namhaftmachung des Täters oder der Täterin, dauern an.