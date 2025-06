Fahrradfahrer bringt Fahrradfahrerin zu Fall und flüchtet

Nr. 1723

Gestern Mittag erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrradfahrer in Charlottenburg eine Armverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 57-Jährige gegen 12 Uhr auf dem Radweg der Bismarckstraße in Richtung Kaiserdamm gefahren sein, als sie der unbekannte Radfahrer in Höhe der Fritschestraße auf dem Radweg links überholt habe. Dabei habe sich der Lenker des Unbekannten in ihrer Jacke verfangen, sodass sie zu Boden stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie mit einer Armfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.