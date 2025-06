Verkehrsunfall während einer Einsatzfahrt

Nr. 1721

Bei einer Einsatzfahrt in der vergangenen Nacht in Kreuzberg kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Einsatzwagen der Polizei. Gegen 0:25 Uhr fuhr die Besatzung eines zivilen Einsatzfahrzeuges mit Sondersignalen in Höhe Gitschiner Straße in Richtung Hallesches Tor. Zeitgleich fuhr ein Busfahrer der Linie N42 die Zossener Straße in Richtung Lindenstraße. An der Kreuzung Gitschiner Straße/Zossener Straße fuhr der Fahrer des Einsatzwagens bei Rot abstrahlender Ampel in den Kreuzungsbereich und kollidierte hierbei mit dem Bus, der zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste hatte. Der 28-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeuges wurde am Arm verletzt und trat nach ambulanter Behandlung in einer Klinik vom Dienst ab. Sein 26-jähriger Kollege, der sich auf der Beifahrerseite befand, wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.