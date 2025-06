Witterungsbedingte Unfälle

Spandau/Steglitz-Zehlendorf

Gestern Nachmittag kam es berlinweit zu teilweise schweren witterungsbedingten Unfällen.

Nr. 1718

Gegen 17 Uhr wurde eine Frau in Spandau in ihrem Auto lebensgefährlich verletzt. Durch eine starke Windböe entwurzelte ein Baum in der Schönwalder Allee und fiel auf das fahrende Auto der 55-Jährigen. Trotz Versorgung der alarmierten Rettungskräfte erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Nr. 1719

Gegen 17:15 Uhr wählte ein Anwohner in Spandau den Notruf, weil eine Frau von einem witterungsbedingt herabstürzenden Ast getroffen wurde. Die 30-Jährige lag unter dem Ast auf dem Gehweg zwischen den Wohnhäusern der Straße An der Kappe. Beim Eintreffen der Polizei versorgten bereits Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr die junge Frau. Sie wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Nr. 1720

Eine 59-jährige Radfahrerin befuhr gegen 17:30 Uhr in Dahlem den Radweg der Clayallee in Richtung Saargemünder Straße. Sie wurde von einem umstürzenden Baum erfasst, der durch eine Windböe entwurzelte und auf den Geh- und Radweg fiel. Alarmierte Rettungskräfte brachten die erheblich verletzte Frau für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die Berliner Feuerwehr zerkleinerten den Baum und räumte den Geh-und Radweg. Während der Räumungsarbeiten war die Clayallee ab Königin-Luise-Straße in südliche Fahrtrichtung für die Zeit von circa 17:40 Uhr bis 18:20 Uhr gesperrt. Die BVG-Buslinien 115, X83 und X10 waren davon betroffen.