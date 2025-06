Nr. 1717

Gestern Mittag wurde in Charlottenburg ein mutmaßlicher Kunstdieb auf frischer Tat festgenommen. Er soll gegen 12:50 Uhr in einer Galerie in der Fasanenstraße eine Skulptur aus einer verschlossenen Vitrine gestohlen und damit fluchtartig den Ort verlassen haben. Zwei Sicherheitsmitarbeiter eines Geschäfts in der Nachbarschaft nahmen die Verfolgung auf, stoppten den 24-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizeikräfte fest. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und an das Fachkommissariat für Kunstdelikte überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.