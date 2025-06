Mit Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen

Nr. 1716

Ein bisher Unbekannter soll in der vergangenen Nacht in Niederschöneweide einem Mann mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 35-Jährige gegen 23:40 Uhr in einem Discounter in der Schnellerstraße einkaufen gewesen sein, als ein Unbekannter in Begleitung einer Frau ein Streitgespräch mit ihm angefangen habe. Nachdem der 35-Jährige den Laden verlassen habe und einige Meter gegangen sei, soll der Tatverdächtige auf den Mann gewartet und erneut eine verbale Auseinandersetzung mit ihm angefangen haben. Dann soll er eine Schreckschusswaffe gezogen und ihm mehrmals mit dieser aus kurzer Distanz ins Gesicht geschossen haben. Er erlitt dadurch Gesichtsverletzungen, die durch Rettungskräfte am Ort behandelt werden mussten. Der Angreifer flüchtete. Eine Absuche nach ihm in der näheren Umgebung durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.