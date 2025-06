Filiale eines Geldtransferdienstes überfallen

Nr. 1711

Ein bisher Unbekannter überfiel heute Morgen eine Filiale eines Geldtransferdienstes in Schöneberg. Nach bisherigen Erkenntnissen gab sich der Mann gegen 8:45 Uhr an der Tür der Filiale in der Potsdamer Straße als Paketbote aus und bekam daraufhin Einlass. Dort zog er eine Waffe hervor und bedrohte damit einen 35-jährigen Angestellten. Er forderte Geld und drängte den Mitarbeiter in die hinteren Räume, wo er ihn fesselte und knebelte. Er gelangte schließlich an Geld und flüchtete damit aus der Filiale in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige konnte sich anschließend selbst befreien. Er blieb körperlich unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.