Autofahrer fährt Ampelmast nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen an und versucht zu flüchten

Nr. 1710

Gestern Abend kam es in Tempelhof zu einem Verkehrsunfall in Folge eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Gegen 21:30 Uhr soll eine Zeugin am Tempelhofer Damm Ecke Ordensmeisterstraße beobachtet haben, wie sich zwei Autofahrer an der roten Ampel auf ein Rennen verständigt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren der 21-Jährige und sein unbekannt gebliebener Kontrahent bei Grün mit überhöhter Geschwindigkeit los. Der 21-Jährige soll im Bereich der Kreuzung am Tempelhofer Damm Ecke Albrechtstraße die Kontrolle über den Wagen verloren haben und einen Ampelmast angefahren haben. Im Zuge des Zusammenstoßes wurden des Weiteren Gehwegplatten, ein Baustellenampelmast, ein Verkehrszeichenschild, der Zaun auf der Mittelinsel und ein Taxi, mit dem ein 52-Jähriger an der roten Ampel der Gegenfahrbahn gewartet haben soll, beschädigt. Anschließend versuchte der 21-Jährige zu Fuß zu flüchten. Einsatzkräfte, die den Verkehrsunfall wahrgenommen hatten, konnten den Flüchtenden in der Albrechtstraße festnehmen. Im Unfallfahrzeug befanden sich zudem zwei 20-Jährige und ein 21-Jähriger. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden mit dem Verdacht auf innere Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, in denen sie ambulant behandelt wurden. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung erfolgte beim Fahrzeugführer eine Blutentnahme. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Staatanwaltschaft ordnete zudem die Beschlagnahme des Unfallwagens sowie der angebrachten Dash-Cam an. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens werden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.