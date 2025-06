Tötungsdelikt im Körnerpark - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1707

Mehrere Anrufer alarmierten heute Nachmittag die Polizei zum Körnerpark in Neukölln. Nach den derzeitigen Ermittlungen soll es dort gegen 14:50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein, in dessen Folge ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen 28-Jährigen mit einer Stichwaffe so schwer verletzte, dass dieser trotz Reanimation und eingeleiteter Notoperation im Krankenhaus verstarb. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zum konkreten Tathergang und zum Hintergrund der Tat, dauern an.

Zu dem Tötungsdelikt an dem 28-jährigen Mann an der Brunnenanlage im Körnerpark heute gegen 14:50 Uhr bittet die Polizei Berlin dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen auf der Wiese neben der Brunnenanlage oder an der Brunnenanlage bis zum Fontainebecken beobachtet haben oder Foto-/Videoaufnahmen in diesem Zeitraum angefertigt haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911111, per E-Mail an LKA111-Hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.