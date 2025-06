Frau schlägt Objektschützer ins Gesicht

Nr. 1704

In Mitte wurde in der vergangenen Nacht ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes von einer Frau angegriffen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mitarbeiter die Frau schlafend gegen 0:30 Uhr vor dem Roten Rathaus in der Rathausstraße bemerkt und sie gemeinsam mit einer Sicherheitsmitarbeiterin angesprochen und ihr Hilfe angeboten. Die 30-Jährige reagierte aggressiv und schlug in der Folge mehrfach gegen die ausgestreckten Hände des Objektschützers, die sich dieser schützend vor sein Gesicht hielt. Als er sich vor die Sicherheitsmitarbeiterin stellte, um diese ebenfalls zu schützen, traf ihn die Angreiferin mit einem Schlag im Gesicht. Der Objektschützer brachte die aggressive Frau daraufhin zu Boden und fixierte sie bis zum Eintreffen hinzualarmierter Funkwagenbesatzungen. Dabei zog er sich eine Beinverletzung zu, wegen der er in ein Krankenhaus gebracht werden und anschließend vom Dienst abtreten musste. Die hinzugerufenen Kolleginnen und Kollegen brachten die Angreiferin zur Feststellung ihrer Identität in ein Polizeigewahrsam, wo ihr auf staatsanwaltschaftliche Anordnung hin auch Blut entnommen wurde. Bei einem freiwilligen Test hatte die Frau einen Atemalkoholwert von etwa 2 Promille. Die Frau durfte nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Die Sicherheitsmitarbeiterin blieb unverletzt. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.