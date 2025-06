Kinderwagen in Brand gesetzt

Nr. 1702

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem brennenden Kinderwagen in Tempelhof alarmiert. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Badener Ring hatte gegen 0:20 Uhr den Alarmton seines Rauchmelders gehört und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Kinderwagen, der im Hausflur in der Nähe des hölzernen Treppenaufgangs stand, löschen, bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte. Vor dem benachbarten Hauseingang hatte ein Zeuge kurz zuvor einen Brand an einem Lastenfahrrad bemerkt, der durch eine unbekannte Person gelöscht werden konnte, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftungen werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang zwischen beiden Taten geprüft.