Unbekannter schießt auf Spätkauf

Nr. 1701

Im Ortsteil Prenzlauer Berg hat in der vergangenen Nacht ein Unbekannter auf einen Spätkauf geschossen. Den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen zufolge soll der Mann kurz vor 0 Uhr auf das Geschäft in der Greifswalder Straße zugelaufen und von außen durch die geöffnete Eingangstür einen Schuss aus einer Waffe auf den 24-jährigen Besitzer des Ladens abgegeben haben, ohne diesen zu treffen. Weitere Schussversuche sollen fehlgeschlagen sein. Der 24-Jährige sowie zwei Männer, eine Frau und eine Jugendliche, die sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe in der Nähe des Geschäftsinhabers befanden, blieben unverletzt. Im Rahmen der Tatortarbeit stellten die Einsatzkräfte ein Projektil in der Decke des Geschäfts fest. Den Angaben zufolge soll der Unbekannte kurz vor der Tat Getränke in dem Spätkauf erworben und diese wenig später umgetauscht haben, bevor er zurückgekehrt sei. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Danziger Straße. Die noch andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Namhaftmachung des Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.