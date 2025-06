Steine auf die Fahrbahn geworfen

Nr. 1700

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach Wartenberg alarmiert. Gegen 17 Uhr sollen ein an diesem Tag noch 15-jähriger Jugendlicher und ein 11-jähriger Junge Steine von der Bahnbrücke Wartenberger Weg / An der Margaretenhöhe geworfen haben. Als ein Autofahrer im Alter von 51 Jahren die Brücke passierte, traf etwas sein Fahrzeug mit lautem Knall traf. Der Mann hielt am Fahrbahnrand, stieg aus seinem Auto und bemerkte zwei Personen auf der Brücke, die bei seinem Anblick in Richtung S-Bahnhof Wartenberg flüchteten. Er alarmierte die Polizei, die die beiden Steinewerfer in der Nähe der Brücke aufgriffen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergaben. An dem Auto entstand eine Delle am Türgriff und an der Fahrertür waren mehrere Lackkratzer zu erkennen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.