Tötungsdelikt in Zehlendorf – Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1699

Gegen 10:30 Uhr alarmierte eine Zeugin in einem Wohnhaus in der Sven-Hedin-Straße in Zehlendorf die Berliner Feuerwehr wegen einer verletzten Person. Die eingetroffenen Rettungskräfte fanden im Hausflur einen 77-jährigen Mann vor und konnten nur noch dessen Tod feststellen. Aufgrund der schweren Verletzungen wird von einem Fremdverschulden ausgegangen. Die 1. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und zu den Hintergründen der Tat, dauern an.