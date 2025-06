Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Nr. 1697

Gestern Nachmittag kam es in Schmargendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 15:50 Uhr fuhr ein 63-jähriger Autofahrer eines Renaults auf dem Hohenzollerndamm in Richtung Salzbrunner Straße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen sieben am rechten Fahrbahnrand parkende Autos. In dem Renault saßen zwei Kinder im Alter von sieben und vier Jahren, die durch den Aufprall leicht verletzt wurden und zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht wurden. Der Renaultfahrer wurde vor Ort reanimiert und von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).