Sachbeschädigung an der East Side Gallery

Nr. 1696

Zwei Frauen und ein Mann beschädigten an einem Teil der Berliner Mauer ein Motiv eines Mauerbildes in Friedrichshain. Gegen 14:45 Uhr nahmen Einsatzkräfte in der Mühlenstraße zwei Frauen im Alter von 34 und 38 Jahren mit einem Banner in der Hand fest, die einen Schriftzug in roter Farbe mit Bezug zum Nahostkonflikt auf das Denkmal aufgemalt hatten, während ein 45-jähriger Mann das mit seinem Handy gefilmt hatte. Der Schriftzug befindet sich auf einem Teil der East Side Gallery, auf dem die der sogenannte Bruderkuss abgebildet ist. Die Einsatzkräfte brachten sie für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Gewahrsam. Anschließend konnten sie ihre Wege fortsetzen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen.