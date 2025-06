Mutmaßliche Autoeinbrecher festgenommen

Nr. 1695

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 32 nahmen gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Autoeinbrecher in Marzahn fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte eine 46-Jährige gegen 16:20 Uhr am Helene-Weigel-Platz, dass eine Scheibe an ihrem geparkten Auto zerstört war und aus dem Inneren Schulrucksack und Turnbeutel ihres Sohnes sowie ihre Handtasche entwendet worden waren. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Da sich in den entwendeten Sachen auch eine ortbare Uhr befand, konnten die alarmierten Einsatzkräfte noch in der Nähe zwei Tatverdächtige aufspüren und festnehmen. Teile des Diebesgutes wurden bei den Männern im Alter von 22 und 32 Jahren aufgefunden.

Ebenfalls noch in der Nähe entdeckten die Einsatzkräfte zudem ein mutmaßlich von den Tatverdächtigen genutztes Fahrzeug, in welchem weiteres Diebesgut aus der Tat, als auch Diebesgut aus einer anderen Autoeinbruchstat vom vergangenen Montag aufgefunden wurde. Diese Tat ereignete sich auch am Helene-Weigel-Platz. Es fanden sich zudem weitere Gegenstände darin, die mutmaßlich aus weiteren Straftaten stammen könnten. Daher wurde das Auto nebst Gegenständen sichergestellt. Beide Männer wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Sie dauern an.