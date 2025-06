Junge von Unbekannten angegriffen

Nr. 1694

Gestern Nachmittag wurde ein Kind von vier Unbekannten in Hellersdorf angegriffen. Gegen 15:40 Uhr soll der 12-Jährige mit einer Straßenbahn in der Zossener Straße unterwegs gewesen sein. Gemäß den Angaben der Internetanzeige seiner Eltern, die später am Abend bei der Polizei Berlin einging, wurde er von vier männlichen Personen angesprochen und zum Vorzeigen seines Handys aufgefordert. Dem Vernehmen nach beschimpften die Unbekannten den Jungen aufgrund seines Hintergrundbildes, das eine Deutschlandfahne zeige. Beim Verlassen der Straßenbahn an der Haltestelle Zossener Straße Ecke Alte Hellersdorfer Straße soll ein Mitglied der Gruppe dem 12-Jährigen Faustschläge in das Gesicht und gegen den Magen verpasst haben. Nachdem der Angegriffene mitgeführte Messer bei dem Quartett gesehen habe, sei er weggerannt. Durch den Angriff erlitt der 12-Jährige Bauchschmerzen. Als Einsatzkräfte seine Wohnanschrift zur weiteren Sachverhaltsklärung aufsuchten, lehnte er im Beisein seiner Mutter eine ärztliche Behandlung ab. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.