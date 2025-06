Nr. 1693

Gestern Vormittag ereignete sich in Neukölln ein Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Sonder- und Wegerechten gegen 10:40 Uhr die Sonnenallee in Richtung Grenzallee. An der Einmündung zur Mareschstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug eines 36-Jährigen, der von der Mareschstraße nach links in die Sonnenallee abbiegen wollte. Beide im Einsatzwagen befindlichen Dienstkräfte erlitten Verletzungen, die ambulant in Krankenhäusern versorgt wurden. Sie mussten anschließend ihren Dienst beenden. Ihr Einsatzfahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Die 30-jährige Beifahrerin des 36-Jährigen, der unverletzt blieb, stand unter dem Eindruck des Geschehens und kam ebenfalls zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Wegen des Unfalls blieb die Sonnenallee zwischen Thiemannstraße und Braunschweiger Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.