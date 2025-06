Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 1692

Am späten Nachmittag erlitt ein Mann in Pankow im Zuge einer Auseinandersetzung mehrere Stichverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand und Angaben von Zeuginnen und Zeugen soll ein 30-Jähriger zunächst gegen 17:50 Uhr auf dem Vorplatz des U- und S-Bahnhofs Pankow einen 35-Jährigen mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll es zu einer Schubserei gekommen sein und der Ältere soll dem Jüngeren dann Stichverletzungen am Rumpf zugefügt haben. Der 30-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus, wo eine Operation erfolgen musste. Er verbleibt stationär. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der 35-Jährige wurde festgenommen und kam zu einer Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Von dort wurde er anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.