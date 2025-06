Scharfe Pistole und andere Waffen sichergestellt

Nr. 1690

Einsatzkräfte stellten gestern Nachmittag in Schöneberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle mehrere Waffen fest und sicher. Gegen 14:45 Uhr hielten Einsatzkräfte einen Kraftfahrer eines Pkw auf der Potsdamer Straße an und überprüften diesen verkehrsrechtlich. Der 29-Jährige händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein, einen ebensolchen Identitätsnachweis sowie einen internationalen Führerschein zur Überprüfung aus. Die Polizisten stellten im Rahmen der Überprüfung Anhaltspunkte dafür fest, dass die Dokumente gefälscht sein könnten. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen durchsuchten die Beamten den 29-Jährigen und fanden bei ihm eine scharfe Pistole mit dazugehöriger Munition. Im Fahrzeug fanden sie darüber hinaus ein Messer und eine Pfefferspraypistole mit Ersatzkartuschen. Die Einsatzkräfte nahmen den 29-Jährigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam, von wo aus er einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.