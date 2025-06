Fahrradfahrer verhindert Kollision mit Transporter

Nr. 1689

Gestern Nachmittag kam es in Oberschöneweide zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Transporters mit diesem Fahrzeug die Rummelsburger Landstraße vom Blockdammweg kommend in Richtung Minna-Todenhagen-Straße entlang. Beim Rechtsabbiegen auf die Minna-Todenhagen-Straße soll er einen in gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrer übersehen haben. Der 67-jährige Radfahrer soll eine Notbremsung durchgeführt haben und stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad zu Boden. Durch den Sturz erlitt er Verletzungen an seinen Händen. Der 46-Jährige leistete dem 67-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).