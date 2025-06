Pyrotechnik gezündet und Polizeikräfte angegriffen

Nr. 1688

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer fahrlässigen Körperverletzung nach Rummelsburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen verständigten Zeugen die Polizei, nachdem ein 35-jähriger Mann gegen 16:40 Uhr mehrere pyrotechnische Gegenstände am Rosenfelder Ring Ecke Löwenberger Straße gezündet haben soll. Dabei habe ein explosiver Gegenstand direkt neben einem geparkten Auto umgesetzt, ein Passant erlitt ein Knalltrauma durch die Explosion. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der Mann zunächst zu flüchten, konnte jedoch in der Skandinavischen Straße gestellt werden. Der 35-Jährige schlug bei der Festnahme um sich und traf einen Polizeibeamten, der dabei eine Verletzung an der Schulter erlitt. Die Dienstkraft wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und trat anschließend vom Dienst ab. Der Tatverdächtige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht, einer Aufnahme wurde dort jedoch nicht zugestimmt. Die Einsatzkräfte führten in der Folge eine erkennungsdienstliche Behandlung mit dem Mann durch. Anschließend wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.